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Formula 1, oggi qualifiche Gp Azerbaigian: orario e dove vederle

Caccia alla pole sul circuito cittadino di Baku

Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
25 settembre 2026 | 06.32
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna in pista. Dopo il successo del leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio di Madrid, si corre il Gp dell'Azerbaigian. Oggi, venerdì 25 settembre, tocca alle qualifiche ufficiali per il quindicesimo appuntamento della stagione F1, che andrà in scena sul circuito cittadino di Baku. Nella classifica mondiale Antonelli guida con 81 punti sul compagno di squadra alla Mercedes George Russell e 101 sul ferrarista Lewis Hamilton. Ecco dove vedere le qualifiche in tv e streaming.

Gp Azerbaigian, il programma di oggi

Ecco il programma del Gp dell'Azerbaigian oggi, venerdì 25 settembre:

10:30 - Prove Libere 3 F1

14 - Qualifiche F1.

Gp Azerbaigian, dove vedere le qualifiche

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio dell'Azerbaigian, qualifiche comprese, verranno trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche e la gara saranno visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente venerdì 25 settembre alle 17 e sabato 26 settembre alle 16.

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baku f1 gp azerbaigian dove vedere le qualifiche a Baku orario qualifiche gp azerbaigian
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