F1, Piastri a Monza cerca l'ottava sinfonia: trionfo Leclerc a 9,00 su Sisal

La scuderia di Woking non trionfa a Monza dal 2012

Oscar Piastri (Fotogramma/Ipa)
03 settembre 2025 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Formula 1 approda nel suo tracciato più affascinante e iconico: Monza, il tempio della velocità. Il Gran Premio d’Italia, infatti, è in calendario domenica 7 settembre e, soprattutto la marea Rossa, è pronta a invadere il circuito lombardo. Le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris saranno le lepri che il resto dei piloti sulla griglia di partenza dovranno inseguire. La scuderia di Woking non trionfa a Monza dal 2012, grazie a Lewis Hamilton, ma ci sono tutte le condizioni per porre fine a questo digiuno. Il grande favorito, per gli esperti Sisal, è Oscar Piastri, attuale leader del mondiale e reduce dal trionfo in Olanda, si gioca vincente a 2,00. L’australiano cerca l’ottavo sigillo stagionale per consolidare il suo primato in classifica.

Il primo rivale del numero 81 della McLaren rimane il compagno di squadra Lando Norris, pronto al riscatto dopo la disfatta di Zandvoort. Il britannico, trionfo a 2,50, non può permettersi altri passi falsi nei confronti del compagno di squadra se non vuole dare l’addio, in maniera prematura, alle chance di successo mondiale. Norris, a Monza, ha raccolto al massimo due podi ed è pronto a prendersi la prima vittoria sul circuito lombardo. Max Verstappen, sul gradino più alto del podio a 7,50, a Monza si è imposto in due occasioni, 2022 e 2023, e quando la velocità è di casa, come a Monza, il numero 1 della Red Bull è sempre pronto a gettarsi nella mischia.

Ma se si nomina Monza, non si può non pensare alla Ferrari. La scuderia di Maranello, ancora a caccia di successi in questa disgraziata stagione, è il team che ha vinto più volte, 20, ha centrato più pole, 23, ed ha il pilota che, insieme a Lewis Hamilton, ha trionfato più di tutti, Michael Schumacher, 5 volte primo sotto la bandiera a scacchi. Se Hammer, vittoria che pagherebbe 50 volte la posta, sogna la sestina ma con la divisa della Rossa, Charles Leclerc punta deciso alla tripletta. Il Predestinato ha trionfato, nel Gran Premio d’Italia, nel 2019 e lo scorso anno. Il monegasco, successo a 9,00, è consapevole che la missione è di quelle (quasi) impossibili ma, di fronte al suo pubblico, Charles ha mostrato di compiere imprese incredibili.

Tag
Formula 1 Gran Premio d'Italia Monza Oscar Piastri Lando Norris Ferrari
