Fai Play Menarini, Paganelli: "Intrecciamo storie sportive e umane con i valori"

"La Fondazione Fair Play Menarini celebra oggi un format fantastico in un cornice senza tempo come quella di Palazzo Vecchio ed attraverso la storia di nove grandissimi campioni raccontiamo quelle che sono le loro storie sportive ed umane che si intrecciano all’insegna dei valori del Fair Play". Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione del talk show "I campioni si raccontano", evento organizzato oggi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio nell'ambito del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini.

"Le storie che sono raccontate stasera sono tutte bellissime, forse quella che più mi ha colpito è quella di Rigivan Ganeshamoorthy che quest’anno ha veramente strabiliato tutti alle Olimpiadi battendo per tre volte il record del mondo e conquistando una medaglia fantastica", ha aggiunto Paganelli.

"Giocare con etica, leatà e rispetto, in qualunque campo si giochi, sono valori che ti fanno contraddistinguere al di là del risultato sportivo. Quando hai questi valori si eccelle indipendentemente da quello che è il risultato sportivo", ha concluso Paganelli.