Alajbegovic alla Juventus, è fatta: a breve le visite e poi l'annuncio

Colpo dei bianconeri, affare da circa 35 milioni di euro
Fantallenatori sugli attenti: Alajbegovic sarà un nuovo giocatore della Juventus. A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che annuncia il prossimo colpo della formazione bianconera.
Il bosniaco arriverà a Torino nelle prossime 48 ore per svolgere le visite mediche, dopo che saranno messe nero su bianche le cifre dell'operazione tra il club sabaudo e il Bayer Leverkusen. Affare da circa 35 milioni di euro, con un contratto importante già definito per il calciatore. Manca solo l'annuncio.
Tecnico, rapido e di grande talento. I fantallenatori più sfrenati già sognano una connessione in stile Kvaratskhelia, che proprio grazie a Luciano Spalletti esplose nel suo primo anno napoletano. Difficile dirlo, ma sicuramente Alajbegovic arriva al Fantacalcio per essere qualcosa in più di una scommessa di lusso.
Fantacalcio.it per Adnkronos