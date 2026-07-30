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Alajbegovic alla Juventus, è fatta: a breve le visite e poi l'annuncio

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Colpo dei bianconeri, affare da circa 35 milioni di euro

Kerim Alajbegovic - (Ipa)
Kerim Alajbegovic - (Ipa)
30 luglio 2026 | 15.45
LETTURA: 1 minuti

Fantallenatori sugli attenti: Alajbegovic sarà un nuovo giocatore della Juventus. A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che annuncia il prossimo colpo della formazione bianconera. 

Il bosniaco arriverà a Torino nelle prossime 48 ore per svolgere le visite mediche, dopo che saranno messe nero su bianche le cifre dell'operazione tra il club sabaudo e il Bayer Leverkusen. Affare da circa 35 milioni di euro, con un contratto importante già definito per il calciatore. Manca solo l'annuncio.

Tecnico, rapido e di grande talento. I fantallenatori più sfrenati già sognano una connessione in stile Kvaratskhelia, che proprio grazie a Luciano Spalletti esplose nel suo primo anno napoletano. Difficile dirlo, ma sicuramente Alajbegovic arriva al Fantacalcio per essere qualcosa in più di una scommessa di lusso. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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