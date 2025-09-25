circle x black
Atalanta: De Ketelaere ci sarà contro la Juve

La situazione infortunati in casa nerazzurra

Charles De Ketelaere (Fotogramma/Ipa)
Charles De Ketelaere (Fotogramma/Ipa)
25 settembre 2025 | 16.21
LETTURA: 1 minuti

Si avvicina la sfida contro la Juventus per l'Atalanta allenata da Ivan Juric che per il match di sabato a Torino potrà contare anche su De Ketelaere, tornato oggi a Zingonia ad allenarsi con il gruppo, e su un ritrovato Lookman.

Non sarà della partita, invece, Hien, che viaggia verso il forfait anche nella sfida di martedì in Champions League contro il Club Brugge. Juric dovrà dunque chiedere gli straordinari in difesa a Djimsiti, Kossounou e Ahanor. Infatti è ancora ai box l'infortunato Scalvini, ma potrebbe farcela per la sfida con la Lazio in programma il 19 ottobre quando dovrebbe rivedersi anche Kolasinac da ieri tornato ad allenarsi con l'Under 19 nerazzurra. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

