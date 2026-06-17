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Bernardo Silva ha firmato col Real Madrid

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Il giocatore portoghese annunciato dai blancos, contratto fino al giugno 2028

Bernardo Silva - (Ipa)
Bernardo Silva - (Ipa)
17 giugno 2026 | 16.06
LETTURA: 1 minuti

Bernardo Silva, accostato con insistenza nelle scorse settimane alla Juventus e alle big di Serie A, ora è pronto a iniziare una nuova avventura in Spagna: è infatti ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid.

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A confermarlo è stato lo stesso club madrileno attraverso un comunicato, dando così il benvenuto al centrocampista, svincolatosi dal Manchester City a parametro zero

Ecco la nota ufficiale diramata dai blancos sull'arrivo di Bernardo Silva: "Il Real Madrid CF e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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