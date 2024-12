Bologna, infortunio per Orsolini

Stop in Coppa Italia contro il Monza

Arrivano bruttissime notizie per i fantallenatori. Durante il match contro il Monza valido per gli ottavi della Coppa Italia, Riccardo Orsolini ha rimediato un infortunio muscolare. Il centrocampista, ieri, è stato costretto ad abbandonare il campo al 39' e ora preoccupa l'ambiente rossoblù.

Oggi il calciatore sarà sottoposto agli esami strumentali: le prime sensazioni sono negative, per quanto l'infortunio si preannunci nel complesso di lieve entità. Più che altro inciderà pesantemente in un periodo estremamente delicato, dove il Bologna sarà chiamato ad affrontare Juventus e Benfica in un doppio crocevia tra campionato e coppa.

Nel posto gara di Bologna-Monza, Italiano aveva commentato così le condizioni di Orsolini ai microfoni di Sportmediaset: "Orsolini lamentava già un fastidio a una vecchia cicatrice e ci auguriamo che possa essere quella".

Fantacalcio.it per Adnkronos