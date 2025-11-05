circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna: operato Freuler, le condizioni

sponsor

Il centrocampista KO alla spalla domenica scorsa a Parma

Remo Freuler (Fotogramma(Ipa)
Remo Freuler (Fotogramma(Ipa)
05 novembre 2025 | 16.40
LETTURA: 1 minuti

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Remo Freuler dopo la frattura alla clavicola rimediata nell'ultimo turno di campionato. Il centrocampista del Bologna inizierà già nei prossimi giorni la terapia di recupero, con un programma di riabilitazione che verrà monitorato passo dopo passo dallo staff medico rossoblù.

I tempi di recupero ai aggirano intorno alle sette settimane. In base alla risposta della spalla destra nelle prime fasi della riabilitazione, sarà possibile stabilire con maggiore precisione la durata dello stop, che al momento è compreso tra 45 e 60 giorni.

La speranza di Freuler è quella di poter tornare in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma il 19 dicembre a Riad, anche se al momento non si hanno certezze in questo senso. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza