Bologna, Rowe non sarà ceduto

Rowe resta o no al Bologna? I tifosi ed i fantallenatori se lo sono chiesti dopo il bruttissimo gesto durante la prima amichevole dell'esterno culminato con l'espulsione dopo una testata rifilata a un avversario.

All'interno del club rossoblù, infatti, non ci sono segnali che facciano pensare a una cessione imminente del classe 2003. Al contrario, il nuovo tecnico Domenico Tedesco considera Rowe un elemento fondamentale del proprio progetto e punta a costruire parte del reparto offensivo attorno alle sue qualità. L'allenatore vorrebbe trattenerlo anche nel caso in cui dovessero arrivare offerte dalla Premier League, campionato che continua a seguire con attenzione la crescita dell'esterno inglese.

La posizione del Bologna, almeno per il momento, appare quindi molto chiara. Al di là dell'episodio disciplinare dell'ultima uscita, la società continua a credere nel potenziale di Rowe e non ha intenzione di privarsi di uno dei giocatori ritenuti più importanti per la stagione ormai alle porte che quindi sarà ancora protagonista al Fantacalcio.

Fantacalcio.it per Adnkronos