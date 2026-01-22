Bologna: ufficiale l'arrivo di Sohm

È ufficiale lo scambio tra Bologna e Fiorentina che porta Sohm in rossoblù e Fabbian in viola.

Nel primo pomeriggio di oggi infatti il club felsineo ha ufficializzato la doppia operazione di mercato, che metterà a disposizione di mister Italiano un giocatore di sostanza a centrocampo. Occasione importante anche per Fabbian alla Viola, proverà a rilanciarsi alla corte di mister Paolo Vanoli.

Il comunicato del passaggio di Sohm al Bologna: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva".

E la nota ufficiale dei rossoblù riguardo la cessione di Fabbian alla Fiorentina: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto alla ACF Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Fabbian a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni".

Fantacalcio.it per Adnkronos