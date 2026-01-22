circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna: ufficiale l'arrivo di Sohm

sponsor

La nota del club felsineo, anche sulla cessione di Fabbian in viola

Bologna: ufficiale l'arrivo di Sohm
22 gennaio 2026 | 16.43
LETTURA: 1 minuti

È ufficiale lo scambio tra Bologna e Fiorentina che porta Sohm in rossoblù e Fabbian in viola.

Nel primo pomeriggio di oggi infatti il club felsineo ha ufficializzato la doppia operazione di mercato, che metterà a disposizione di mister Italiano un giocatore di sostanza a centrocampo. Occasione importante anche per Fabbian alla Viola, proverà a rilanciarsi alla corte di mister Paolo Vanoli. 

Il comunicato del passaggio di Sohm al Bologna: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva".

E la nota ufficiale dei rossoblù riguardo la cessione di Fabbian alla Fiorentina: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto alla ACF Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Fabbian a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza