Calcio: Roma, le ultime su Dovbyk e Pellegrini

La Roma prepara il match in programma domenica alle 12.30 contro il Genoa. De Rossi dovrà valutare le condizioni di Dovbyk, autore di un inizio stagione non proprio esaltante.

A non aiutare l'ex Girona, ora, anche le condizioni fisiche. Dovbyk è rientrato malconcio dalla sosta per le Nazionali. Il fastidio all'adduttore accusato dopo Juventus-Roma gli è costato il ritorno a Trigoria, mettendo in ansia i tifosi giallorossi (già preoccupati per le condizioni di Pellegrini).

Nella giornata di domani, Dovbyk sarà sottoposto a nuovi esami dallo staff medico giallorosso. La speranza è quella di scongiurare qualsiasi tipo di lesione e di circostanziare il tutto ad un banale affaticamento.

L'ucraino rischia di essere in dubbio per la sfida contro il Genoa, ma ad oggi sarebbe prematuro tracciare una probabile formazione. Tra martedì e mercoledì arriverà il verdetto sulle condizioni di Dovbyk: De Rossi incrocia le dita.

Occhi puntati anche sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini e Baldanzi. Il capitano giallorosso si sottoporrà ad altri esami con i medici nella Capitale nelle prossime ore e la speranza è il calciatore si sia fermato in tempo. Stando alle ultime indicazioni, comunque, Pellegrini resta in forte dubbio per la trasferta contro il Genoa in programma nel prossimo turno di campionato.

Arrivano invece buone notizie per quanto riguarda il recupero di Tommaso Baldanzi. Dopo il trauma contusivo nella zona lombo-sacrale (riportato dall'ex Empoli nella partita contro il San Marino), non dovrebbero esserci particolari problemi per il centrocampista giallorosso. Baldanzi è tornato già in campo e sarà regolarmente a disposizione del Ct Nunziata già domani contro la Norvegia.

Fantacalcio.it per Adnkronos