Consigli Fantacalcio, 5 nomi consigliati (+ 1 Mantra)

Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per la 1a giornata di Serie A:
-
Portierie:
MERET
- Imbattuto già col Sassuolo, per stato di forma del Napoli può ripetersi alla prima in casa col Cagliari.
-
Difensore:
TAVARES
- Pronto riscatto? L’obiettivo è quello. Il Verona può patire parecchio le sue folate offensive sull’asse con Zaccagni.
-
Centrocampista:
EL SHAARAWY
- Gasperini si fida ciecamente di lui, a Pisa ispira molto specie da trequartista: odore di bonus.
-
Attaccante:
CASTRO
- Si è ripreso il posto con Immobile KO, dimostrerà col Como di meritare spazio e fiducia.
-
Nome Mantra:
CONCEICAO
- Carico a molla, positivo ma senza bonus col Parma: proverà a rifarsi a Genova.
Fantacalcio.it per Adnkronos