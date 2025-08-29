circle x black
Consigli Fantacalcio, 5 nomi consigliati (+ 1 Mantra)

Ecco i nostri nomi per la 1a giornata di Serie A

29 agosto 2025 | 14.36
Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per la 1a giornata di Serie A:

  • Portierie:  MERET - Imbattuto già col Sassuolo, per stato di forma del Napoli può ripetersi alla prima in casa col Cagliari.
  • Difensore:  TAVARES - Pronto riscatto? L’obiettivo è quello. Il Verona può patire parecchio le sue folate offensive sull’asse con Zaccagni.
  • Centrocampista:  EL SHAARAWY - Gasperini si fida ciecamente di lui, a Pisa ispira molto specie da trequartista: odore di bonus.
  • Attaccante:  CASTRO - Si è ripreso il posto con Immobile KO, dimostrerà col Como di meritare spazio e fiducia.
  • Nome Mantra:  CONCEICAO - Carico a molla, positivo ma senza bonus col Parma: proverà a rifarsi a Genova.

