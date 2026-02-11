circle x black
Dumfries torna ad allenarsi (parzialmente) in gruppo

Inter, il recupero del laterale olandese procede

Denzel Dumfries (Fotogramma/Ipa)
Denzel Dumfries (Fotogramma/Ipa)
11 febbraio 2026 | 19.03
Arrivano notizie importanti in casa Inter: Denzel Dumfries è sempre più vicino al ritorno in campo. Dall’allenamento odierno arrivano segnali incoraggianti: secondo Sky Sport, tutta la squadra ha lavorato insieme, con Barella e Calhanoglu regolarmente presenti, e soprattutto con il ritorno parziale in gruppo dell’esterno olandese.

Dumfries ha svolto una parte della seduta insieme ai compagni dopo circa tre mesi di stop, ma il suo rientro completo non è ancora dietro l’angolo. Le ultime indicazioni parlano di un possibile ritorno tra i convocati nell’ultima settimana di febbraio, tra il playoff di Champions League con il Bodo Glimt e la sfida di Serie A contro il Genoa del 1° marzo.

