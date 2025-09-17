Fiorentina in ansia per Kean

La notizia del giorno non lascia tranquilli i fantallenatori e i tifosi della Fiorentina: come riferito da Violanews, Moise Kean ha la febbre.

L'attaccante oggi resterà a riposo, la tempistica sarà fondamentale: c'è margine per recuperare e mettersi a disposizione di mister Pioli, considerato che la sfida di campionato contro il Como è in programma domenica alle ore 18. La situazione andrà monitorata quotidianamente dallo staff medico viola.

L'allenatore della Fiorentina tiene in preallarme Piccoli e Dzeko per guidare l'attacco.

Fantacalcio.it per Adnkronos