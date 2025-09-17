circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina in ansia per Kean

sponsor

L'attaccante oggi a riposo, le sue condizioni

Moise Kean - (Ipa/Fotogramma)
Moise Kean - (Ipa/Fotogramma)
17 settembre 2025 | 18.18
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina vuole rialzare subito la testa. L'inizio di campionato incerto è stato certificato dalla sconfitta interna contro il Napoli. Ora nel mirino c'è il Como, ma per Pioli si prospetta un allarme all'orizzonte.

La notizia del giorno non lascia tranquilli i fantallenatori e i tifosi della Fiorentina: come riferito da Violanews, Moise Kean ha la febbre. 

L'attaccante oggi resterà a riposo, la tempistica sarà fondamentale: c'è margine per recuperare e mettersi a disposizione di mister Pioli, considerato che la sfida di campionato contro il Como è in programma domenica alle ore 18. La situazione andrà monitorata quotidianamente dallo staff medico viola. 
L'allenatore della Fiorentina tiene in preallarme Piccoli e Dzeko per guidare l'attacco. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza