Fiorentina: Kean migliora, ci sarà contro la Juve?

La Fiorentina spera di poter cambiare rotta nel più breve tempo possibile. Il cambio in panchina, con l'addio di Pioli e l'arrivo di Vanoli, ha segnato una svolta drastica. Ora il nuovo mister avrà il compito di rialzare la squadra, che bazzica nei bassifondi della classifica ormai da troppo tempo.

Tra gli obiettivi nel breve termine, di sicuro c'è il recupero di Moise Kean, che saltato la sfida contro il Genoa nel precedente turno di campionato, ma anche la convocazione in Nazionale azzurra: la botta alla tibia infatti ha costretto l'attaccante ad uno stop forzato nelle ultime settimane, ma adesso il giocatore punta al rientro.

Lo staff medico Viola lavora per restituirlo a stretto giro a disposizione di mister Vanoli, c'è cauto ottimismo per vedere Kean a disposizione già nella sfida di sabato al Franchi contro la Juventus.

Mister Vanoli ha bisogno in questo momento di calciatori in grado di spostare gli equilibri, anche sotto il punto di vista mentale, e Kean è uno di questi. L'attaccante sta lavorando sodo in questi giorni sul campo d'allenamento e vuole esserci sabato contro i bianconeri.

Fantacalcio.it per Adnkronos