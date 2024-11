Frattura al malleolo per Banda

Tegola per il Lecce di Marco Giampaolo. Il nuovo allenatore dei salentini deve subito fare i conti con un infortunio serio che ha colpito Lameck Banda. L’attaccante del Lecce, nonostante non fosse al top della condizione fisica, è stato convocato dalla propria Nazionale: proprio lì si è fratturato il malleolo.

Di seguito il bollettino medico ufficiale diramato dal Lecce sui propri canali:

Il calciatore, dopo essersi sottoposto alle visite mediche dello staff della Nazionale che hanno evidenziato la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra, è stato autorizzato solo nella serata di ieri al rientro anticipato a Lecce dove ha immediatamente effettuato una Tac presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha confermato la diagnosi.

Il giocatore dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad intervento chirurgico".

I fantallenatori e Giampaolo dovranno fare a meno di Banda per un bel po’. Per Banda si prospetta uno stop di almeno un paio di mesi: torna nel 2025 e più probabilmente a febbraio e non a gennaio. Per questo motivo, lo svincolo all’asta di riparazione resta una strada percorribile.

Fantacalcio.it per Adnkronos