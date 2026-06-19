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Genoa, c'è il ritorno Baldanzi dalla Roma

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Il fantasista vestirà nel prossimo campionato ancora la maglia del Grifone

Tommaso Baldanzi - (Ipa)
Tommaso Baldanzi - (Ipa)
19 giugno 2026 | 11.36
LETTURA: 1 minuti

Tommaso Baldanzi vestirà ancora la maglia del Genoa: il fantasista, classe 2003, torna dalla Roma in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Arrivato in Liguria a gennaio, Baldanzi ha collezionato 8 presenze e 2 assist alla corte di mister Daniele De Rossi e nel prossimo campionato proverà a essere da subito un perno della formazione del Grifone. 

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La nota ufficiale del clib ligure su Baldanzi: "Il Genoa CFC comunica di aver definito con l’AS Roma il ritorno di Tommaso Baldanzi. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito con opzione di riscatto dai giallorossi nella finestra di calciomercato invernale, nel girone di ritorno si è rivelato una figura importante nel gioco offensivo della squadra e nei momenti decisivi, collezionando 8 presenze e 2 assist con la maglia rossoblù. Tommaso sarà un tassello significativo per la stagione 2026/2027 del Grifone".

Le parole di Tommaso Baldanzi: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

 

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