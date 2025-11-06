circle x black
Cerca nel sito
 

Genoa, scelto De Rossi: è lui il nuovo allenatore

sponsor

Comunicato del club. Dopo Vieira e la parentesi Criscito, è il turno dell'ex Roma

Genoa, scelto De Rossi: è lui il nuovo allenatore
06 novembre 2025 | 14.36
LETTURA: 1 minuti

La notizia era nell'aria da ore, adesso è anche ufficiale: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa.

Pochi minuti fa il club ligure ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico ex Roma, scelto al posto di Patrick Vieira. Per De Rossi nuova esperienza su una panchina di Serie A.

Il comunicato ufficiale: 

Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Calcio, Abodi: "Andare al Mondiale sogno realizzabile, Gattuso ha la capacità di guidare il gruppo" - Video
Milano-Cortina, Abodi: "Lasceremo eredità culturale, di promozione e di impianti" - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza