Inter, infortuni per Acerbi e Calhanoglu

Brutte notizie per Chivu

Francesco Acerbi (Fotogramma/Ipa)
10 dicembre 2025 | 13.28
Non solo la beffa della sconfitta contro il Liverpool con un calcio di rigore che continua a far discutere. In casa Inter arrivano anche brutte notizie sul fronte infortuni.

Nella sfida contro i Reds, si sono fermati Acerbi e Calhanoglu. Nelle prossime ore saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sulle condizioni dei due giocatori, ma le prime sensazioni raccontano di un possibile doppio forfait per gli impegni della Supercoppa Italiana, in programma il 19 dicembre contro il Bologna.

Acerbi non sembra avere speranze per un rientro in tempo per la Supercoppa. Certamente indisponibile nella prossima contro il Genoa, poi l'ex Lazio sarà fuori anche per gli impegni di Riad.

Meno timide, invece, le speranze di recuperare Calhanoglu per la gara col Bologna. Il turco sembra essere uscito in tempo prima di aggravare la propria situazione, ma starà agli esami strumentali delineare con certezza un suo recupero o meno per la Supercoppa. 

