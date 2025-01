Inter, infortunio per Correa

Problema al polpaccio per l'attaccante

In casa Inter non è un periodo fortunato sul fronte infortuni. Calhanoglu e de Vrij hanno accusato problemi durante la finale di Supercoppa, nelle ultime ore si è fermato anche Joaquin Correa. L'attaccante argentino è vittima di un infortunio muscolare che lo farà stare fermo 15-20 giorni: salterà Venezia, Bologna ed Empoli, l'obiettivo è tornare per la gara col Lecce del 26 gennaio. Di seguito la nota ufficiale dell'Inter.

"Joaquin Correa si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Per l'attaccante nerazzurro elongazione al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno".

Inzaghi dovrebbe recuperare Thuram, comunque, per la trasferta di Venezia. Il francese agirà al fianco di Lautaro Martinez, con Taremi pronto a subentrare.

Fantacalcio.it per Adnkronos