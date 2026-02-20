circle x black
Inter, Lautaro Martinez Ko

Le condizioni dell'attaccante argentino

Lautaro Martinez (Fotogramma/Ipa)
20 febbraio 2026 | 14.09
C'era attesa in casa Inter per conoscere le condizioni di Lautaro Martinez, costretto a uscire anzitempo dal terreno di gioco nella sfida di mercoledì scorso in Champions League sul campo del Bodo Glimt.

L'attaccante argentino questa mattina è stato sottoposto agli esami diagnostici di rito che hanno evidenziato la presenza di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra

Di seguito il comunicato dell'Inter sulle condizioni del giocatore: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana". 

L'infortunio rimediato da Lautaro Martinez è dunque meno grave del previsto: l'attaccante argentino salterà sicuramente la partita di domani a Lecce e il ritorno dei play-off di Champions League con il Bodo Glimt. Verrà rivalutato la prossima settimana dallo staff medico nerazzurro: si proverà in extremis a restituirlo a disposizione di mister Chivu per il derby dell'8 marzo in campionato. 

 

