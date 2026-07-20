circle x black
Cerca nel sito
 

Juve, infortunio per Ekhator

sponsor

Lesione di basso grado, torna ad agosto

Ekhator - (Ipa)
Ekhator - (Ipa)
20 luglio 2026 | 18.20
LETTURA: 1 minuti

Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ekhator in maglia Juventus. 

Nel corso dell'amichevole contro il Basilea, il neo acquisto ha accusato un dolore alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo. 

Sottoposto agli esami strumentali, ne è emersa una lesione di basso grado al bicipite femorale destro

"In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. 

Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Nulla di clamorosamente serio, dunque, ma sicuramente un piccolo intoppo in un momento delicato, quando si cominciano a provare schemi ed altre soluzioni. Spalletti tra l'altro aveva fatto intendere di puntare fortemente sul giovane calciatore con la titolarità alla prima amichevole. Tornerà a disposizione, comunque, nel giro di 3-4 settimane. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video
Paura per Noemi, la cantante cade dal palco e il concerto viene interrotto - Video
News to go
Trasporti, al via una settimana di scioperi
Arianna Meloni alla fiaccolata per Paolo Borsellino: "Eroe del nostro tempo" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza di Rafa Nadal per la vittoria della Spagna - Video
Salvatore Borsellino attacca Meloni: "Governo ha tolto armi anti-mafia lasciate da Paolo e Falcone" - Video
Caso Roggero, Conte: "Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa" - Video
Un orso tra le giostre della festa di Villa Scontrone nell'Aquilano - Video
Concerto d'alta quota al sorgere del sole sulle note di Morricone, Piazzolla e Rota - Video
Legge elettorale, Tajani: "Preferenze? Vedremo, ma cosa più importante è riforma" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza