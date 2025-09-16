Juventus, tornano Conceicao e Zhegrova

La Juventus si prepara all'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund dopo il fantastico successo in campionato contro l'Inter.

Arrivano buone notizie anche sul fronte Fantacalcio. Per la gara di questa sera col Borussia Dortmund, infatti, il tecnico bianconero Igor Tudor ha convocato anche Edon Zhegrova e Francisco Conceicao. Saranno entrambi a disposizione sia per il match di stasera che per la prossima di campionato contro l'Hellas Verona.

Difficilmente partiranno dal primo minuto questa sera, ma entrambi potrebbero acquisire un po' di minutaggio in campionato e diventare a breve disponibili per i fantallenatori che li hanno acquistati nelle aste.

Per stasera, Tudor pensa a tre cambi: Cambiaso sulla sinistra al posto di mcKennie ed in attacco la coppia Openda-David al posto di Koopmeiners-Vlahovic.

Fantacalcio.it per Adnkronos