Juventus, Yildiz è recuperato

Il turco ha smaltito un sovraccario muscolare e fa parte dei convocati per stasera in Coppa Italia

Buone notizie per Luciano Spalletti: Yildiz è convocato ed è regolarmente a disposizione per la gara di questa sera contro l'Atalanta e, di conseguenza, recuperabile per domenica sera in campionato contro la Lazio.

A confermarlo in maniera ufficiale è il comunicato diramato dai bianconeri, che notificano così la squadra scelta dal tecnico di Certaldo per i quarti di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium. Il turco era in dubbio a causa di un sovraccarico muscolare che lo aveva disturbato nell'ultima partita.

L'elenco completo dei convocati di mister Spalletti:



Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Koopmeiners

Attaccanti: Yildiz, Conceiçao, Boga, Zhegrova, David, Openda.

Fantacalcio.it per Adnkronos