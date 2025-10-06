La Roma spicca il volo trascinata da Soulè

I fasti di Frosinone sembrano finalmente tornati. Eccolo il Matias Soulé che i fantallenatori tanto aspettavano. Dopo essere rinato con mister Ranieri a inizio 2025, l'argentino si sta confermando l'arma principale della Roma ora con mister Gasperini. Anche ieri a Firenze l'attaccante è stato decisivo (gol, assist e MVP), i suoi numeri parlano da soli.

Dopo 6 giornate di campionato, Soulé è già a quota 3 gol e 2 assist con una MediaVoto del 6.50 e una FantaMedia dell'8.33. Numeri da primo slot puro al fanta, in assenza dei bonus di Ferguson, Dovbyk e Dybala.

La Roma ha espugnato Firenze e vola così in vetta alla classifica, alla pari con il Napoli. La pagella di Soulè, determinante al Franchi, è stata di 7.5: "Nettamente il migliore della Roma di Gasperini: un gol ed un assist che fanno impazzire i suoi fantallenatori. Nella ripresa cala il ritmo come tutta la squadra, ma quando decide di accendere la lampadina non lo ferma nessuno. Lucente".

Fantacalcio.it per Adnkronos