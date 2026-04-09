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Lautaro, Thuram e Bastoni: Chivu sorride e li ritrova tutti

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Inter, i 3 erano usciti malconci dalla sfida vinta con la Roma

Cristian Chivu (Fotogramma/Ipa)
Cristian Chivu (Fotogramma/Ipa)
09 aprile 2026 | 14.49
LETTURA: 1 minuti

Buone notizie per Cristian Chivu in vista della sfida tra Como e Inter in programma domenica sera al Sinigaglia.

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Questa mattina si sono regolarmente allenati Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, tutti doloranti dopo la partita con la Roma. 

Maggiori dubbi aleggiavano sulle condizioni del difensore, uscito dolorante ma tra gli applausi del suo pubblico. Contro il Como, Chivu dovrebbe confermare Akanji a destra, Bastoni a sinistra (e non Carlos Augusto, in caso pronto a sostituirlo) e Acerbi in posizione di centrale, vista l'indisponibilità di Bisseck. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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