Lazio, nulla di grave per Tavares

Arrivano buone notizie in casa Lazio sul fronte Tavares. Il terzino si è fermato per l'ennesima volta contro l'Inter ed il tutto faceva pensare ad una stagione conclusa con anticipo.

Solo una lieve contrattura e nessuna lesione muscolare. Buone notizie, dunque, per Nuno Tavares, che ora spinge per l'ultima contro il Lecce.

L'ex Arsenal sarà a disposizione di Baroni, dunque, per il tentativo finale per la Champions League. Esultano anche i fantallenatori, che in Nuno Tavares quest'anno avevano trovato un vero e proprio jolly da bonus in difesa.

Per il resto la formazione sembra quasi obbligata con il rientro in attacco di Zaccagni dalla squalifica. Dia in appoggio a Castellanos, in difesa la coppia ormai consolidata formata da Gila e Romagnoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos