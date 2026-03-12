circle x black
Cerca nel sito
 

Le ultime da Cagliari, Genoa e Lecce

sponsor

Chi recupera e chi no in vista della 29a giornata di campionato

Le ultime da Cagliari, Genoa e Lecce
12 marzo 2026 | 18.44
LETTURA: 1 minuti

Cagliari, le ultime

Novità dal CRAI Sport Center: oggi si sono allenati in gruppo Gaetano e Mina, recuperabili per domenica nel match di Pisa. Solo lavoro a parte, invece, per gli infortunati Deiola e Mazzitelli

Genoa, Norton-Cuffy dal 1'?

Nel Grifone è arruolabile Nortin-Cuffy nella sfida di domenica al Bentegodi contro il Verona; il cursore di fascia ha possibilità di tornare titolare nella formazione rossoblù dopo le ultime esclusioni a causa di un problema fisico.  

 

Lecce, Gallo out a Napoli?

Mister Di Francesco questa mattina ha ritrovato a disposizione Riccardo Sottil, smaltita la lombalgia. Si è fermato, invece, il terzino Gallo a causa di un affaticamento muscolare che dovrebbe escluderlo dai convocati per sabato a Napoli. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza