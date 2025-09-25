Leao torna ad allenarsi in gruppo

Dopo aver saltato le prime giornate di campionato, Rafael Leao è pronto a mettersi a disposizione del Milan.

L'attaccante portoghese, infatti è ormai pronto a tornare in campo in vista del big match col Napoli in programma il prossimo weekend.

Questa mattina, a Milanello, Rafael Leao è tornato ad allenarsi col resto del gruppo. Una buona notizia per i fantallenatori e per Massimiliano Allegri il quale potrà contare sull'apporto del portoghese per la sfida con gli azzurri. Chiaramente, l'ex Lille dovrebbe partire dalla panchina e subentrare a partita in corso.

Fantacalcio.it per Adnkronos