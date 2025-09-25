circle x black
Cerca nel sito
 

Leao torna ad allenarsi in gruppo

sponsor

L'attaccante rossonero a disposizione per la supersfida con il Napoli

Rafael Leao (Fotogramma/Ipa)
Rafael Leao (Fotogramma/Ipa)
25 settembre 2025 | 15.16
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver saltato le prime giornate di campionato, Rafael Leao è pronto a mettersi a disposizione del Milan.

L'attaccante portoghese, infatti è ormai pronto a tornare in campo in vista del big match col Napoli in programma il prossimo weekend.

Questa mattina, a Milanello, Rafael Leao è tornato ad allenarsi col resto del gruppo. Una buona notizia per i fantallenatori e per Massimiliano Allegri il quale potrà contare sull'apporto del portoghese per la sfida con gli azzurri. Chiaramente, l'ex Lille dovrebbe partire dalla panchina e subentrare a partita in corso.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza