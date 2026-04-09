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L'Udinese ritrova Davis contro il Milan

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L'attaccante ha scontato la squalifica ed è pronto a sfidare in campionato i rossoneri

Keinan Davis (Fotogramma/Ipa)
Keinan Davis (Fotogramma/Ipa)
09 aprile 2026 | 18.14
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver fermato il Como, l'Udinese allenato da mister Kosta Runjaic si appresta a far visita sabato a un Milan desideroso di riscatto dopo il KO di Napoli.

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Per il match contro i rossoneri, nell'attacco dell'Udinese tornerà a disposizione Davis dopo il turno di squalifica scontato contro il Como. L'attaccante inglese si appresta a far coppia con Zaniolo, mentre a partita in corso potrebbe esserci l'occasione per rivedere Buksa, convocabile dopo aver smaltito l'infortunio.

In mediana spazio ad Atta ed Ekkelenkamp con Karlstrom; dietro ci saranno poi Kristensen, Kabasele e Solet a proteggere la porta difesa da Okoye. Appare certa, invece, l'assenza degli infortunati Zemura e Zanoli

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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