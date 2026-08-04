In queste ore si è parlato del futuro di Daniel Maldini, pronto a lasciare Bergamo per affrontare una nuova avventura dopo quanto visto la scorsa stagione con la maglia della Lazio. Il Cagliari sembra la destinazione designata e stanno arrivando conferme proprio in questi minuti.

Sarebbe tutto pronto per il passaggio di Daniel Maldini al Cagliari: la formula del trasferimento sarà quella del prestito oneroso ad un milione di euro con diritto di riscatto a 8 milioni; c'è anche un eventuale obbligo legato a quello che sarà il rendimento personale dello stesso Maldini all'interno della squadra sarda.

L'arrivo del centrocampista classe 2001 apre ovviamente a nuovi scenari per Pisacane che potrebbe sfruttarlo sulla trequarti, dando cosi qualità e vivacità dietro la punta.