Milan: Fullkrug KO, problema al piede

L'attaccante, arrivato da poche settimane in rossonero, non ci sarà nelle prossime gare di campionato

Niclas Füllkrug (Fotogramma/Ipa)
Niclas Füllkrug (Fotogramma/Ipa)
14 gennaio 2026 | 11.49
Tegola in casa Milan, si è infatti infortunato Niclas Füllkrug.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri dovrà fare meno dell'attaccante, arrivato nelle scorse settimane dal West Ham, a causa di una frattura al dito del piede.

Fullkrug dovrà restare ai box per circa un mese, saltando dunque le partite di campionato contro Como, Lecce, Roma, Bologna, e ancora Como. Proverà a recuperare in tempo utile per la trasferta del 15 febbraio sul campo del Pisa. 

Tramontata dunque l'ipotesi tridente, mister Allegri in attacco nelle prossime partite dovrà gestire e far ruotare Pulisic, Leao e Nkunku per due maglie disponibili. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
