Milan, infortunio per Pulisic

Arriva un altro brutta notizia per il Milan da questa sosta per le Nazionali. Dopo l'infortunio di Saelemakers, anche Pulisic ha alzato bandiera bianca.

Il fantasista rossonero ha infatti lasciato il campo intorno al 30' per un problema muscolare durante l'amichevole degli USA contro l'Australia.

Pochettino non è sembrato ottimista: "Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Ma domani volerà in Italia, stasera valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla".

Occhio quindi alle condizioni di Pulisic in vista dei prossimi impegni del Milan anche in ottica Fantacalcio. La sua presenza con la Fiorentina è infatti al momento in forte dubbio. Qualora non dovesse farcela, Allegri si troverà costretto a cambiare tutto il suo impianto tattico viste le assenze di due assoluti protagonisti di questo inizio di campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos