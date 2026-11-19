Si avvicina la ripresa del campionato per il Milan, atteso dal match col Frosinone in programma domenica alle 18.

Nelle scorse ore sono arrivate notizie confortanti circa le condizioni di Mike Maignan: gli esami strumentali hanno escluso la presenza di lesioni muscolari per il portiere rossonero il quale sarà regolarmente a disposizione per il match con i ciociari.

Diverso il discorso legato a Pavlovic: anche oggi il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e solo domani si capirà se potrà essere o meno a disposizione domenica dal 1' minuto contro la compagine ciociara.

Certa invece l'assenza degli indisponibili Tomori e Loftus-Cheek oltre ai lungodegenti Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers.

Fantacalcio.it per Adnkronos