Monza, Maldini salta il Verona

Non arrivano buone notizie per Nesta ed i fantallenatori. Daniel Maldini non sarà tra i protagonisti di Verona - Monza: il club lombardo ha diramato la lista dei convocati e, tra questi, non figura il nome del giovane talento che ha appena esordito in Nazionale. Per lui una contusione alla spalla rimediata nell'allenamento di ieri.

Dopo sette partite a voto, si interrompe la striscia di partite che aveva visto Daniel anche segnare un gol. Maldini non figura tra i convocati di Nesta per la trasferta veronese, di seguito l'elenco.

Ecco l'elenco dei convocati:

4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 10 Caprari, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 52 Postiglione, 55 Martins, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.

Come possibile apprendere, tornano tra i convocati Gagliardini e Vignato, mentre si confermano tra gli indisponibili Petagna e Sensi. Turati rientra e dovrebbe tornare titolare nonostante l'ottima prova di Pizzignacco.

Ma soprattutto, lo dicevamo, spicca l'assenza di Daniel Maldini. Al suo posto Caprari a supporto di Djuric con Pessina che potrebbe essere spostato sulla trequarti.

