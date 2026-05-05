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Napoli: le condizioni di Vergara, Olivera e Di Lorenzo

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Le ultime sulle formazione azzurra, impegnata nel prossimo turno di campionato al Maradona contro il Bologna

Antonio Vergara - (Fotogramma/Ipa)
Antonio Vergara - (Fotogramma/Ipa)
05 maggio 2026 | 10.34
LETTURA: 1 minuti

Lunedì sera il Napoli al Maradona sfiderà in campionato il Bologna e potrebbe trovare l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Serve una vittoria, anche se di fatto potrebbe bastare un pareggio a seconda dei risultati delle altre squadre come Como e Roma.

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Una sfida fondamentale, dunque, quella contro gli emiliani per chiudere il discorso Champions e porre fine a qualsiasi rischio di fine stagione per gli azzurri. 

Dopo i due giorni di riposo concessi dal mister Antonio Conte, la compagine azzurra infatti tornerà ad allenarsi oggi a Castel Volturno, dove saranno monitorati gli acciaccati come Vergara e Olivera. 

Per quanto riguarda le condizioni di Antonio Vergara, fuori dallo scorso 6 marzo per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede destro, il suo recupero è quasi completato e la convocazione è in bilico tra la sfida di lunedì al Bologna e quella successiva in casa del Pisa. Sono da valutare, invece, le condizioni di Mathias Olivera, assente sabato scorso a Como per un affaticamento muscolare alla gamba e ora a rischio contro i felsinei nel prossimo turno di A. 

Giovanni Di Lorenzo infine dovrebbe ritrovare la maglia da titolare dopo il lungo stop per infortunio: in panchina nel turno precedente a Como, il capitano azzurro punta al ritorno in campo dal 1' minuto lunedì al Maradona contro il Bologna. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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