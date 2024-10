Napoli, torna Meret dopo la sosta?

Il portiere pronto a tornare in campo

Il Napoli arriva alla sosta di ottobre da capolista. Antonio Conte ha trovato anche il giusto equilibrio tattico, abbandonando la difesa a tre pur di trovare posto a McTominay.

E arriva un'altra buona notizia. Alex Meret lavora per rientrare quanto prima agli ordini di Antonio Conte, nella speranza di ritrovare presto i pali del Maradona dopo l'infortunio muscolare rimediato contro la Juventus .

Meret sta bruciando i tempi di recupero. Una buona notizia per i fantallenatori, per quanto Caprile non abbia fatto rimpiangere l'assenza dell'ex Spal e Udinese (1 gol subìto e una MV di 6.00).

Meret può rientrare in tempo per Empoli-Napoli. Senza ulteriori intoppi, il portiere friulano dovrebbe tornare titolare già alla ripresa del campionato.

Starà poi allo staff medico e allo stesso Conte valutare se forzare o meno il pronto rientro del classe '97.

