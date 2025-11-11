La notizia era nell'aria da diverse ore, adesso c'è anche l'ufficialità: Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta.

Il tecnico ex Monza e Fiorentina raccoglie l'eredità di Ivan Juric, con gli orobici al tredicesimo posto in classifica e un bottino di 13 punti raccolti, frutto di appena due vittorie, altrettante sconfitte e ben sette pareggi.

Cosa cambia per noi fantallenatori?

Palladino all'Atalanta per il Fantacalcio è una buona notizia, almeno sulla carta, in termini di bonus. Con Palladino cambia la filosofia rispetto a Juric. Più offensivi e di conseguenza propensi al bonus, ragion per cui aumentano di valore tutti gli attaccanti e i fantasisti presenti in rosa. Potrebbe invece perdere di solidità difensiva, con qualche difensore che perderebbe appeal in chiave modificatore. Ma c'è da dire che l'Atalanta non era questo mostro di solidità almeno in questo avvio di campionato. Le medie voto dei difensori non erano altissime e Carnesecchi ha conquistato soltanto due clean sheet in undici giornate. C'è da dire che, al netto della partita di ieri contro il Sassuolo, l'Atalanta non aveva mai subito più di un gol in campionato.

Qualche nome? Lookman e De Ketelaere potrebbero tornare quelli di un tempo, mentre la coppia Krstovic/Scamacca potrebbe esser rivitalizzata completamente. Da vedere chi Palladino potrebbe preferire nelle sue gerarchie. Occhio invece al rendimento di Djimsiti, Kossounou ed anche Zalewski che con Juric aveva tanto spazio.

Fantacalcio.it per Adnkronos