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Parma, si ferma Bernabè

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Il centrocampista salta l'Atalanta

Gilardino - (Ipa)
Gilardino - (Ipa)
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02 novembre 2026 | 13.44
LETTURA: 1 minuti

Ancora due partite per chiudere la decima giornata della Serie A Enilive. Questa sera il Parma affronterà l'Atalanta, match tra due squadre che non vivono un buonissimo momento. 

Tra i convocati di mister Alberto Gilardino non figura  Adrian Bernabè, costretto a dare forfait per un problema fisico accusato nel corso dell'allenamento di rifinitura.

Stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista è stato fermato da un piccolo risentimento alla gamba sinistra che ha consigliato prudenza allo staff medico crociato, spingendo per la sua esclusione dalla lista dei convocati per evitare guai peggiori.

Le condizioni del giocatore saranno valutate con attenzione nelle prossime ore attraverso gli esami strumentali di rito, che permetteranno di chiarire l'esatta entità del problema e di stabilire i conseguenti tempi di recupero per le prossime uscite dei ducali.

Nei ducali mister Gilardino potrebbe confermare Daffara tra i pali dopo il clean sheet del turno precedente. In difesa cerca posto Diego Carlos, vivo il ballottaggio con Drobnic. Sulla corsia mancina riprenderà posto Valeri. Avanti Romero è insidiato da Lontani per una maglia da titolare e per far coppia con Tourè.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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