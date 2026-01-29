Roma, finalmente Angelino: stasera torna in campo?

Buone notizie per Gasperini e i fantallenatori: Angelino è tornato ad allenarsi a buon ritmo. Lo spagnolo è out dallo scorso settembre, nonostante il rientro stabile tra i convocati avvenuto lo scorso novembre.

Il laterale, lo scorso anno protagonista di una stagione da 38 presenze a voto su 38, era rientrato stabilmente nel giro delle convocazioni dalla gara col Celtic dello scorso 11 novembre. Da lì, fino agli inizi di gennaio, solo convocazioni. Poi il nuovo stop, con Angelino uscito dalle liste negli ultimi appuntamenti del mese. Contro il Panathinaikos, sempre in Europa League, la nuova convocazione.

E adesso, l'ex Lipsia e Manchester City punta al rientro in campo. Le condizioni sembrerebbero stare tornando quelle giuste, e lo staff di Gasperini potrebbe dare spazio per una sgambata anche questa sera.

Attenzione, dunque, alla gara di questa sera contro il Panathinaikos: Angelino potrebbe giocare uno spezzone nel finale, così da raccogliere i segnali positivi seminati nel corso della settimana.

I fantallenatori attendono fiduciosi e si domandano: la risposta ai dubbi sul se svincolarlo o meno arriverà prima dell'asta di riparazione?

Queste le parole con cui Gasperini, ieri, aveva annunciato le condizioni di Angelino: "È in ottima ripresa negli ultimi 10 giorni, tutti i suoi valori sono in crescita, speriamo al più presto di ritrovare il giocatore di prima, che abbia superato le sue difficoltà".

