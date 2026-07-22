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Udinese, Zaniolo ha rinnovato

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Il calciatore ha trovato l'accordo con il club friulano

Nicolo' Zaniolo - (Ipa)
Nicolo' Zaniolo - (Ipa)
22 luglio 2026 | 15.07
LETTURA: 1 minuti

Nicolò Zaniolo ha firmato il rinnovo contrattuale con l'Udinese, accordo fino al 2029 con opzione fino al 2030.

Nelle scorse ore infatti il club friulano e Zaniolo hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattuale di quattro anni con cifre congrue a quelle richieste dal giocatore.

Oggi la squadra è in partenza per la seconda parte di ritiro nel Tirolo Orientale, dove resterà fino al 4 agosto e la sensazione è che Zaniolo tornerà ad allenarsi regolarmente sul campo al servizio di mister Runjaic. 

Il comunicato dell'Udinese

"Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo
L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. 
Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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