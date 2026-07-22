Udinese, Zaniolo ha rinnovato

Il calciatore ha trovato l'accordo con il club friulano
Nicolò Zaniolo ha firmato il rinnovo contrattuale con l'Udinese, accordo fino al 2029 con opzione fino al 2030.
Nelle scorse ore infatti il club friulano e Zaniolo hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattuale di quattro anni con cifre congrue a quelle richieste dal giocatore.
Oggi la squadra è in partenza per la seconda parte di ritiro nel Tirolo Orientale, dove resterà fino al 4 agosto e la sensazione è che Zaniolo tornerà ad allenarsi regolarmente sul campo al servizio di mister Runjaic.
Il comunicato dell'Udinese
"Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo.
L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva.
Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni".
Fantacalcio.it per Adnkronos