Udinese, Zaniolo si è sbloccato

Primo bonus al fanta per il centrocampista dei bianconeri

Nicolò Zaniolo (Fotogramma/Ipa)
21 ottobre 2025 | 10.33
L’Udinese si aggrappa a Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo ieri ha evitato la sconfitta alla squadra friulana nel match contro la Cremonese: la risposta dell’ex Roma e Fiorentina ha permesso a Runjaic di conquistare almeno un punto allo stadio Zini di Cremona.

E' il primo bonus della campionato per Zaniolo, in cerca di rilancio e continuità anche sotto porta. Si sfregano le mani i fantallenatori, che possono contare su un ritrovato Zaniolo: un +3 che porta la sua fantamedia a quota 6.40

Ecco la pagella di Zaniolo contro la Cremonese: “Nel primo tempo è frettoloso, ma il piglio è quello giusto. Lotta e si sbatte. Nella ripresa ci mette anche qualità: bello lo stacco aereo che vale il primo +3 della stagione”: risoluto, voto 7

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
