circle x black
Cerca nel sito
 

Ferragni, oggi in aula per il Pandoro gate: parola alla difesa

L'accusa ha chiesto un anno e otto mesi per l'imprenditrice digitale

Chiara Ferragni - Ipa/Fotogramma
Chiara Ferragni - Ipa/Fotogramma
19 dicembre 2025 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Udienza dedicata alle difese oggi, venerdì 19 dicembre, nel processo milanese che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. Davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini prenderanno la parola i difensori dell'influencer (presente come sempre in aula), gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, i legali del suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e quelli del presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo.

Nel processo abbreviato, gli avvocati proveranno a sostenere la buona fede e il fatto che nessuno abbia lucrato sulle iniziative di beneficenza a differenza di quanto sostiene l'accusa che, nella scorsa udienza, ha chiesto la condanna a un anno e otto mesi per l'imprenditrice digitale perché, tramite le due campagne commerciali, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto di circa 2,2 milioni di euro, oltre che benefici non calcolabili dal ritorno di immagine.

In particolare, l'operazione 'Balocco' avrebbe indotto "in errore un numero imprecisato di acquirenti" convinti che con il proprio acquisto Pink (al prezzo di 9,37 euro invece di 3,68 euro del prodotto tradizionale) avrebbero finanziato la raccolta fondi a favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Un errore di comunicazione, a dire di Chiara Ferragni, che per l'accusa cela invece, anche nel secondo caso, una truffa.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
chiara ferragni ferragni processo ferragni processo pandoro ferragni
Vedi anche
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza