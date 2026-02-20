circle x black
Cerca nel sito
 

Morte Andrea Purgatori, policlinico Umberto I e tre assicurazioni citati come responsabili civili

Oltre a due cliniche. Per il decesso del giornalista la Procura di Roma ha chiesto il processo per quattro medici con l'accusa di omicidio colposo

Morte Andrea Purgatori, policlinico Umberto I e tre assicurazioni citati come responsabili civili
20 febbraio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oltre a due cliniche c’è anche il Policlinico Umberto I, in qualità di datore di lavoro di uno degli indagati, e tre assicurazioni fra i responsabili civili citati dal gup di Roma nel procedimento sulla morte di Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio 2023. Per il decesso del giornalista la Procura di Roma ha chiesto il processo per quattro medici con l’accusa di omicidio colposo, si tratta del radiologo Gianfranco Gualdi, l’assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani. “Siamo soddisfatti della decisione e seguiamo gli sviluppi del processo”, dice l’avvocato Alessandro Silveri Gentiloni, legale di parte civile per la famiglia Purgatori. La prossima udienza è fissata per il prossimo 8 maggio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio colposo morte giornalista procedimento giudiziario
Vedi anche
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza