Vlahovic ha recuperato: Juve, le novità

Buone notizie per la Juventus e per molti fantallenatori dalla Continassa.

Questa mattina, infatti, la squadra di Thiago Motta si è ritrovata in campo per proseguire la preparazione alla sfida col Milan in programma sabato alle 18, con alcune piacevoli novità.

Questa mattina Dusan Vlahovic si è allenato regolarmente in gruppo e - dunque - dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il match con i rossoneri. Ancora lavoro differenziato per Francisco Conceicao la cui presenza contro i rossoneri resta invece in dubbio.

Fantacalcio.it per Adnkronos