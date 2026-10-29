circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrero torna ad allenare: "Ho un accordo, ma non con Sinner"

L'ex coach di Alcaraz è pronto a rientrare nel circuito

Juan Carlos Ferrero - Ipa/Fotogramma
Juan Carlos Ferrero - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
29 ottobre 2026 | 12.33
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Juan Carlos Ferrero tornerà ad allenare, ma non Jannik Sinner. L'ex coach di Carlos Alcaraz ha parlato del suo futuro annunciando di aver già siglato un accordo con un giocatore del circuito a partire dalla nuova stagione. Ferrero ha però smentito le voci che si sono rincorse negli ultimi mesi, dicendo chiaramente che non si tratta dell'azzurro, intenzionato a nominare Magnus Norman come sostituto di Darren Cahill.

"Ormai posso dire di aver già chiuso un accordo con un giocatore", ha annunciato Ferrero a Eurosport Spagna, "il 9 novembre si saprà di chi si tratta, ma al momento non posso dare ulteriori dettagli. Allenare giocatori con un grande talento è sempre un obiettivo per ogni allenatore, sia adesso sia in futuro". Il giocatore 'misterioso' però non sarà Jannik Sinner: "Preferisco non dirlo, è una cosa che terrò per me. Forse in un futuro lontano, ma al momento allenarlo non è una possibilità".

Tra i nomi più accreditati secondo la stampa spagnola c'è quello di Rafa Jodar: "Sta disputando un anno davvero impressionante, con una grande ascesa. Ha un rapporto spettacolare con suo padre, che finora ha saputo gestirlo alla perfezione. È qualcosa che merita ammirazione e per cui entrambi meritano i complimenti", ha detto Ferrero, "credo che sia un ragazzo con un potenziale altissimo, destinato ad ambire a grandi traguardi. Il fatto che sia spagnolo, poi, è un valore aggiunto: potremmo avere un altro giocatore capace di lottare per vincere un torneo del Grande Slam".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Mps, sindaca di Siena: "Tutelare integrità. Opas Intesa Sp? Giudizio prematuro" - Video
Mps, mission impossible di Lovaglio: Siena si prepara all'assemblea. Videonews dal nostro inviato
Meloni e lo scontro con la giornalista: "Credo nello Stato di diritto, lei?" - Video
Milano, Youssef Siher esce dal carcere di San Vittore - Video
Boenzi (Unasca): "Progetto per modificare formazione autoscuole ed esame patente" - Video
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Salvini precetta lo sciopero del 30 ottobre, l'ordinanza - Video
Imprese di trasporto, arrivano le agevolazioni fiscali dopo acquisto di gasolio - Video
Incappucciati vandalizzano mostra di Laika a Roma, la street artist: "Aggressione squadrista" - Video
"Vogliamo un cambiamento", a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare - Video
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza