Juan Carlos Ferrero tornerà ad allenare, ma non Jannik Sinner. L'ex coach di Carlos Alcaraz ha parlato del suo futuro annunciando di aver già siglato un accordo con un giocatore del circuito a partire dalla nuova stagione. Ferrero ha però smentito le voci che si sono rincorse negli ultimi mesi, dicendo chiaramente che non si tratta dell'azzurro, intenzionato a nominare Magnus Norman come sostituto di Darren Cahill.

"Ormai posso dire di aver già chiuso un accordo con un giocatore", ha annunciato Ferrero a Eurosport Spagna, "il 9 novembre si saprà di chi si tratta, ma al momento non posso dare ulteriori dettagli. Allenare giocatori con un grande talento è sempre un obiettivo per ogni allenatore, sia adesso sia in futuro". Il giocatore 'misterioso' però non sarà Jannik Sinner: "Preferisco non dirlo, è una cosa che terrò per me. Forse in un futuro lontano, ma al momento allenarlo non è una possibilità".

Tra i nomi più accreditati secondo la stampa spagnola c'è quello di Rafa Jodar: "Sta disputando un anno davvero impressionante, con una grande ascesa. Ha un rapporto spettacolare con suo padre, che finora ha saputo gestirlo alla perfezione. È qualcosa che merita ammirazione e per cui entrambi meritano i complimenti", ha detto Ferrero, "credo che sia un ragazzo con un potenziale altissimo, destinato ad ambire a grandi traguardi. Il fatto che sia spagnolo, poi, è un valore aggiunto: potremmo avere un altro giocatore capace di lottare per vincere un torneo del Grande Slam".