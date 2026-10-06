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Figc, Malagò commissario Federcalcio dopo voto Giunta Coni. Buonfiglio: "È stato vittima di un malfunzionamento"

L'ex numero uno del Coni perde la carica di presidente della Federcalcio e diventa commissario Figc. L'assemblea elettiva della Federcalcio si terrà entro e non oltre il 31 gennaio 2027

Malagò e Buonfiglio - IPA
Malagò e Buonfiglio - IPA
06 ottobre 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giovanni Malagò perde la carica di presidente della Federcalcio e diventa commissario Figc oggi, martedì 6 ottobre. La Giunta Coni ha accolto all'unanimità la richiesta da parte del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e poi, sempre all'unanimità, è arrivata la ratifica del Consiglio Nazionale del Coni (riunitosi alle 14).

﻿"Per me Malagò è stata vittima di un malfunzionamento e, quindi, perché doveva pagare lui? Così ho detto: 'Commissariamo la federazione e nominiamo lui commissario'. Perché lui? Perché ha un curriculum perfetto, stiamo riprendendo il cammino con la Nazionale di calcio e così gli diamo la possibilità di condurla in questi novanta giorni" ha detto dopo il voto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio.

L'assemblea elettiva della Federcalcio si terrà entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Ora per la ratifica si attende il Consiglio Nazionale straordinario fissato per le 14.

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Coni Figc Giunta Coni commissariamento Figc Giovanni Malagò
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