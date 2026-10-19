Filippo Bisciglia 'impazzisce' dopo Juventus-Lazio. Il conduttore di Temptation Island, grande tifoso biancoceleste, ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune storie che mostrano l'esultanza sfrenata dopo le reti biancocelesti firmate da Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru, che sono valse il trionfo per 3-0 all'Allianz Stadium e uno storico primo posto in classifca.

Filippo 𝐁𝐢𝐬𝐜𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐳𝐳𝐢𝐬𝐜𝐞 dopo il gol di Isaksen in Juve-Lazio. #Lazio #JuventusLazio https://t.co/EMCSDg8lAz — Voce Laziale (@vocelaziale) October 18, 2026

Il primo video postato da Bisciglia mostra l'esultanza dei tifosi nel settore ospiti di Torino, con tanto di dedica alla Curva Nord affiancata da due cuori, uno bianco e uno celeste. Il secondo invece ritrae la gioia sfrenata del conduttore al triplice fischio: Bisciglia si alza la maglietta, si copre la testa e agita le mani in segno di esultanza, raffigurando l'estasi, e la sorpresa, di tanti tifosi laziali.