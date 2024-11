Dopo il ko all'esordio con lo statunitense Taylor Fritz, Daniil Medvedev si riscatta e supera Alex De Minaur nel match valido per la seconda giornata del gruppo intitolato a Ilie Nastase alle Atp Finals di Torino. Il russo, numero 4 del mondo, batte l'australiano, numero 9 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 20 minuti. Alle 20.30, sempre per il gruppo Nastase, in campo l'azzurro Jannik Sinner contro Fritz.

La vittoria di Medvedev rinvia di fatto la possibile qualificazione di Sinner in semifinale già da stasera: anche vincendo con Fritz, l'azzurro dovrà comunque attendere giovedì, quando affronterà proprio Medvedev.