Fiorentina-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla

I viola ospitano i bianconeri al Franchi

Dusan Vlahovic - Fotogramma/IPA
Dusan Vlahovic - Fotogramma/IPA
22 novembre 2025 | 07.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Archiviata la sosta nazionali torna in campo la Serie A. Oggi, sabato 22 novembre, è il turno di Fiorentina-Juventus. I viola di Paolo Vanoli, ultimi in classifica con soli 5 punti, ospitano al Franchi i bianconeri per andare a caccia di punti pesanti per riemergere dalla zona calda della classifica. Dall'altra parte, la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo per una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica Champions League. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Juve. 

Fiorentina-Juventus, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus, in campo alle 18:

Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Fiorentina-Juventus, dove vederla

Fiorentina-Juve sarà visibile su Dazn (anche in chiaro) e su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

